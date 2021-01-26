2021/01/26 | 18:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعو النجف يطالبون بمستحقاتهم لمحصولي الحنطة والشعير

طالب مزارعو النجف الاشرف، الثلاثاء، بمستحقاتهم المالية لمحصولي الحنطة والشعير للعام الماضي، ودعم المزارعين بموضوعة حفر الآبار الارتوازية.

وقال مسؤول جمعية الرحبة الصحراوية في جمعيات النجف الفلاحية فواز الموسوي ان “مزارعي النجف الاشرف لم يتسلموا دينارا واحدا لقاء تسويقهم لمحصولي الحنطة والشعير للعام الماضي، في وقت يحتاجون فيه الى مستحقاتهم لزراعة أراضيهم بالمحصولين لهذا العام، وهو ما يجعل وزارة التجارة مطالبة بصرف المستحقات دعما للمنتج الوطني وحمايته”.

وأضاف، أن “مديرية الزراعة وعلى عكس المتوقع قلصت نسبة تزويد المزارعين بالاسمدة الى ٤٠ ٪؜ بعد ان كانت ٦٥٪؜، بالاضافة الى ان ١٢٠ الف دونم في المناطق الصحراوية تحتاج الى ابار ارتوازية، تقوم مديرية الآبار بحفر البئر بكلفة تصل الى ٤ ملايين دون دعم من الحكومة”.





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