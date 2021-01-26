كويكب يزن 20 مليون طن من الحديد يتوجه نحو الأرض.. سيصل بعد 8 سنوات!

2021/01/26 | 18:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بعد حوالي 8 سنوات، وتحديدًا بتاريخ 13 نيسان 2029، سيشهد كوكب الارض ومن عليه مرور كويكب بقطر 370 متر، فوق سطح الارض و سيرى بالعين المجردة.

وسيمر الكويكب الذي يحمل اسم أبوفيس (99942 Apophis) على ارتفاع حوالي 30-40 الف كم فوق سطح الارض .

واكتشف هذا الكويكب سنة 2004 ويبلغ قطره 370 متر (1210 قدم)، مكون من الحديد ويزن 20 مليون طن، ويتبع مساراً قريباً من مسار الأرض.

وعند أول مراقبةٍ له، صنف النيزك خطيراً بمعيار 4 على مقياس تورين، وأدت حسابات العلماء إلى توقع اصطدامه بالأرض نهار الجمعة 13 نيسان 2029.

إلا أن بعد المتابعة الدقيقة للموضوع، صحح علماء الفلك الخطأ واتفقوا على توقع مروره على مسافة 32 ألف كيلومتر من الأرض.

و يعتبر اسم أبوفيس رمز الشر و شيطان الظلام في الميثولوجيا المصرية القديمة و هو كشكل يمثل الأفعى الشريرة في المنحوتات المصرية.

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