البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

2021/01/26 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وحضور 172 نائبا.

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