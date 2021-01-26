2021/01/26 | 18:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "العسل المزور".. خطر يضرب أهم ثروات كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/26 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العسل المزور".. خطر يضرب أهم ثروات كردستان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العسل المزور".. خطر يضرب أهم ثروات كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).