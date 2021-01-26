الصحة الاتحادية: خطر كورونا لا يزال قائماً

2021/01/26 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الصحة في الحكومة الاتحادية حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، من زيادة الإصابات بفايروس كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية وتابعه PUKmedia، إن العراق تعامل مع جائحة كورونا بجدية وحزم وباجراءات صارمة، مشيرا الى أنه مازلنا نحذر من زيادة الاصابات والاجراءات الوقائية التي تشهد إهمالا من المواطنين.

وأضاف التميمي، أن وزارته اتخذت الاجراءات اللازمة لترصين وتطوير البنى التحتية وساهم ذلك بالسيطرة على الفايروس، مبينا ان الاطفال يحملون الفايروس وهم ناقلون له دون ظهور الاعراض عليهم، مضيفا، لذلك حفزنا على أن يكون الدوام يوما واحدا في الاسبوع بالنسبة للطلاب وأن تكون الفرق الصحية موجودة في المدارس.

واشار وزير الصحة الى، ان الوزارة لديها احصائيات كافية عن المدارس، حيث إن نسبة كبيرة من الفحوصات تجري في المدارس والكليات، مؤكداً أن خطر كورونا ما يزال قائما في العالم والمنطقة وليس فقط في البلاد.

وأكد، على ان العراق مازال يحقق نتائج طيبة جيدة في انحسار الوباء، ومازال هنالك تخوف من زيادة الاصابات وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، لافتا الى أنه تم فرض غرامات على الجهات التي لا تطبق التعليمات الصحية وتم اغلاق الكثير من المولات والمطاعم والاسواق والمدارس.

هذا ودعا التميمي، المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الصحية خصوصاً بعد ظهور السلالة الجديدة من الفايروس.

PUKmedia متابعة

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