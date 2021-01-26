تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان والصين

2021/01/26 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة اقليم كوردستان دابان شدله اليوم الثلاثاء 26/1/2021، القنصل الصيني العام في اقليم كوردستان ني روجي.

وجرى خلال لقاء بحث العلاقات الثنائية وتاريخ الشعبين الصيني والكوردي، والاستقرار الاقتصادي في اقليم كوردستان والعراق لتشجيع الشركات الصينية للمشاركة في عملية الاستثمار في الاقليم.

وقال شدله خلال اللقاء، ان الشعبين الكوردي والعراقي بشكل عام ينظران بعين الصداقة والاخاء الى الشعب الصيني ودولتهم، وان جود الاستثمارات الصينية في كوردستان والعراق مؤثر لتطوير المجتمع مضيفا، ان الصين كانت اول دولة قدمت مساعدات طبية الى اقليم كوردستان لمواجهة فايروس كورونا.

PUKmedia

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