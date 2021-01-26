أسعار النفط ترتفع مع مخاوف المعروض.. و

2021/01/26 | 18:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليتداول "برنت" أعلى 56 دولاراً، مع مخاوف بشأن المعروض.

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