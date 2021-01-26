الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل مع استمرار إعلان نتائج الأعمال

2021/01/26 | 18:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعلان نتائج أعمال للشركات.

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