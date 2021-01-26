نائب: تطبيق احكام الإعدام تجري بضغوط سياسية مباشرة

2021/01/26 | 18:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا النائب، ظافر العاني، الثلاثاء، منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية لمراقبة وتدقيق الاعدامات في العراق، مؤكدا انها تجري بـ"ضغوط سياسية مباشرة"، وكرد فعل على "العمليات الارهابية" الأخيرة.

وكتب العاني، تغريدة عبر "تويتر" اليوم، (26 كانون الثاني 2021): "أي إمتهان لكرامة الانسان عندما يكون تطبيق احكام الاعدام بناء على بيانات سياسية ومواقف حزبية ".

وأضاف، "هذه دعوة لمنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية لمراقبة وتدقيق الاعدامات التي جرت في العراق بضغوط سياسية مباشرة وكرد فعل على العمليات الارهابية الأخيرة".

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت السبت الماضي، انها صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون.

وشهدت بغداد الخميس الماضي تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي في ساحة الطيران وسط العاصمة، راح ضحيته "32 شهيدا و110 جريحا" بحسب احصائية وزارة الصحة، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وسط إدانات محلية ودولية للهجوم.

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