مزارعو النجف يطالبون بمستحقاتهم لمحصولي الحنطة والشعير

2021/01/26 | 18:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف_اين]طالب مزارعو النجف الاشرف، الثلاثاء، بمستحقاتهم المالية لمحصولي الحنطة والشعير للعام الماضي، ودعم المزارعين بموضوعة حفر الآبار الارتوازية.

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