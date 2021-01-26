عرض إسباني وآخر سعودي للحصول على خدمات لاعب المنتخب العراقي علي عدنان

2021/01/26 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت صحيفة اسبانية، الثلاثاء، عن عروض قدمت للاعب المنتخب الوطني العراقي علي عدنان من نادٍ إسباني وآخر سعودي، فيما اشارت الى تمسك نادي "فانكوفر وايت كابس" الكندي الذي يشارك ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين (MLS) باللاعب العراقي.

وذكرت صحيفة (AS)الاسبانية، وتابعها "ناس" (26 كانون الثاني 2021)، ان "لاعب المنتخب العراقي علي عدنان قريب من الانتقال إلى نادي خيتافي الاسباني بعقد لمدة موسم ونصف مقابل 620 الف يورو، حيث عرض على طاولة مجلس إدارة ناديه الكندي "فانكوفر وايت كابس" من اجل الموافقة، لكن النادي لازال متمسكا جداً باللاعب".

واشارت الصحيفة الى ان "هناك عرض اخر قدم للنجم العراقي من نادي النصر السعودي لاجل تعويض اللاعب الكوري لبجنوبي "كيم هيونداى" المصاب"، موضحة ان "قيمة عرض النادي السعودي تتجاوز مليون ونصف المليون دولار".

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