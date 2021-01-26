كتلة كردية: حكومة الإقليم سرقت رواتب 7 أشهر من الموظفين

2021/01/26 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

اتهم عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية الكردستانية مسلم عبد الله، الثلاثاء، حكومة الإقليم بسرقة رواتب الموظفين لسبعة أشهر من العام الماضي.

وقال عبد الله لوكالة /المعلومة/ إن “حكومة الإقليم قامت بتوزيع رواتب الموظفين يوم الأحد الماضي لشهر كانون الثاني من عام 2021، ما يعني أنها قامت بإدخار شهري 11، و12 من العام الماضي وإضافتها للأشهر السابقة لتصبح عدد 7 أشهر لم يتسلم فيها الموظفين دينارا واحداً”.

وأضاف أن “ما قامت به حكومة الإقليم يعد سرقة علنية للمواطنين، ومخالفة واضحة للقانون الذي يمنع إدخار أو استقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين لأنها منظمة بقانون، ولكن هذه الأحزاب لا تعترف بالقوانين، وهمها الحصول على الأموال وسرقة المواطن بأي شكل من الأشكال”.

وقامت حكومة إقليم كردستان الأحد بتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، وفقا لنظام استقطاع بنسبة 21%، الأمر الذي خلف الكثير من الاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي.



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