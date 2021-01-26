لجنة مراقبة الأداء الحكومي تحذر: المسلحون قد يسيطرون على العملية الانتخابية

2021/01/26 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة مراقبة الأداء الحكومي من سيطرة المسلحين على الانتخابات المقبلة، جراء التنافس السياسي الذي يحصل بين مرشحين وجهات متنفذة.

وقال عضو اللجنة حازم الخالدي، انه وكلما اقتربت الانتخابات نتوقع صراعاً أكبر يلقي بكاهله على الوضع الأمني في عموم العراق، داعيا الحكومة الى توفير الامن الانتخابي من خلال تفريغ المحافظات عموما من السلاح، وهي فقرة مهمة وضعتها الحكومة في منهاجها الوزاري، مشيراً إلى ان بقاء السلاح المنفلت يعني أن الانتخابات المقبلة سيسيطر عليها من يحمل السلاح ومن يمتلك المال وبالتالي لن تكون عملية ديمقراطية مثلما ينتظرها الشعب العراقي.

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