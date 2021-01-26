ثقة المستهلكين الأمريكيين ترتفع خلال يناير بأكثر من المتوقع

2021/01/26 | 18:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الجاري، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

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