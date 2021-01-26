وفيات كورونا في العراق تتخطى الـ13 ألفاً.. وشفاء 95% من المصابين

2021/01/26 | 18:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 615380 حالة.وسجلت "الصحة" 10 وفيات جديدة، ليصبح مجمل الوفيات 13010 حالات، وفقاً لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء.وتم شفاء 1625 حالة جديدة من …

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