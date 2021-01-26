التربية تحدد آلية نقل الهيئات التعليمية والتدريسية إلى معاهد الفنون الجميلة

2021/01/26 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، ضوابط وآليات نقل الهيئات التعليمية والتدريسية الى معاهد الفنون الجميلة.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021)، أنها "حددت الضوابط التي تسمح بنقل الهيئات التعليمية والتدريسية من وإلى معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية وللعام الدراسي 2020-2021"، مبينةٍ أنها "تأتي ضمن توجيهات معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي ، والتي تروم الحفاظ على انسيابية حركة الملاكات وتنظيم الدوام".

وبينت الوزارة، إن "إجراءات التنقل مستمرة لغاية الـ1 من شهر نيسان لعام 2021 ، وفقاً للضوابط التالية (المتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل الى المحافظة التي يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما يؤيد ذلك، والأرامل والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل الى مقر سكن ذويهن بعد تقديم المستمسكات الثبوتية بحسب مسقط الرأس والسكن لكلا الجنسين وازواجهم)".

وتشير الضوابط ايضاً الى السماح للتدريسيين المهجرين الراغبين بالعودة الى مناطق سكناهم بعد تقديم مايؤيد ذلك.

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