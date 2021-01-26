النجف تقرر بث مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي عبر شاشاتها العملاقة

وأكد مدير إعلام الهيأة التطبيعية باتحاد الكرة يوسف فعل، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق جرى على إقامة مباراة العراق والكويت الودية على ملعب جذع النخلة في الساعة السادسة مساءً يوم غد الاربعاء، ومن دون إقامة مؤتمرين صحفيين قبل وبعد المباراة وذلك تماشياً مع لوائح السلامة.وقال فعل في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" مشرف المباراة أبلغ المنظمين للقاء بعدم إقامة أي تجمعات كالمؤتمرات الصحفية، وتم إبلاغ الجميع منذ يوم امس الاثنين، وتم الاتفاق على إقامة المباراة في السادسة مساءً غد الاربعاء".وكانت الهيأة التطبيعية، قد أصدرت بيانا اكدت فيه،" من أجل إنجاح التغطية الإعلامية لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الكويتي الشقيق، قررت الهيأة التطبيعية توزيع إشارة المباراة مجاناً بين القنوات الفضائية".
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