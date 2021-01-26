النجف تقرر بث مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي عبر شاشاتها العملاقة

2021/01/26 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقررت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، بث مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي من خلال شاشاتها العملاقة.وذكر بيان صادر عن المحافظة وتلقته (بغداد اليوم)، انه "حسب توجيه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، سيتم بث مباراة اسود الرافدين مع شقيقه المنتخب الكويتي في الشاشات العملاقة وسيتم تأمينها من خلال القوات الامنية".وحددت المحافظة وحسب الاماكن التالية لبث المباراة الودية التي ستقام على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة يوم غد الاربعاء: "شاشة مجسرات ثورة العشرين، شاشة فلكة تقاطع الانصار، شاشة فلكة تقاطع السلام قرب مدينة الالعاب".

وأكد مدير إعلام الهيأة التطبيعية باتحاد الكرة يوسف فعل، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق جرى على إقامة مباراة العراق والكويت الودية على ملعب جذع النخلة في الساعة السادسة مساءً يوم غد الاربعاء، ومن دون إقامة مؤتمرين صحفيين قبل وبعد المباراة وذلك تماشياً مع لوائح السلامة.وقال فعل في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" مشرف المباراة أبلغ المنظمين للقاء بعدم إقامة أي تجمعات كالمؤتمرات الصحفية، وتم إبلاغ الجميع منذ يوم امس الاثنين، وتم الاتفاق على إقامة المباراة في السادسة مساءً غد الاربعاء".وكانت الهيأة التطبيعية، قد أصدرت بيانا اكدت فيه،" من أجل إنجاح التغطية الإعلامية لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الكويتي الشقيق، قررت الهيأة التطبيعية توزيع إشارة المباراة مجاناً بين القنوات الفضائية".

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