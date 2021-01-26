تعرف على أقوى العلامات التجارية في العالم

2021/01/26 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

نشرت شركة “براند فاينانس” الاستشارية المستقلة تصنيفًا سنويًا لأهم العلامات التجارية في العالم.



وبحسب موقع “4 بي دي آ”، احتلت شركة “آبل” المركز الأول لأول مرة منذ عام 2016، تاركة وراءها عمالقة التكنولوجيا الآخرين، وفقًا للبيانات المقدمة.

وفقًا لخبراء “براند فاينانس” (Brand Finance)، تبلغ القيمة السوقية لشركة “آبل” (Apple)، الآن، حوالي 263.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالعام الماضي.



وسمح هذا لشركة “تيم كوك” Tim Cook بالارتقاء من المركز الثالث إلى الأول في تصنيفات “غوغل” و”أمازون”.

في المرتبة الرابعة جاءت مايكروسوفت، التي قدرت قيمتها بـ 140.4 مليار دولار، والمركز الخامس بقي لشركة “سامسونغ” 102.6 مليار دولار.

العلامة التجارية الأسرع نموًا وفقًا لـ “براند فاينانس” هي شركة تصنيع السيارات الكهربائية “تيسلا”.



حيث تقدر قيمة شركة إلون ماسك بحوالي 32 مليار دولار وتحتل المركز 42 في الترتيب، حيث ارتفعت من المرتبة 147 وزادت قيمتها بنسبة 158%.

كما أظهر موقع JD.com الصيني نموًا مثيرًا للإعجاب، حيث ارتفع من المركز 142 إلى المركز 68.

ومن المثير للاهتمام، وفقًا لـ “مؤشر قوة العلامة التجارية” (BSI)، أن “ويتشات” WeChat الصينية (95.4 نقطة) أصبحت في الصدارة، متجاوزة المتصدر العام الماضي “فيراري” (93.9 نقطة).



في الوقت نفسه، احتل بنك “سبيربنك” الروسي Sberbank المركز الثالث في هذا التصنيف (92 نقطة).



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