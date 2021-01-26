ولي العهد السعودي والرئيس العراقي يبحثان آفاق التعاون الثنائي بكافة المجالات

2021/01/26 | 19:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس العراقي، برهم صالح، تعزيز التعاون الثنائي بكافة المجالات.وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالاً …

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