2021/01/26 | 19:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تجاوزت أرباح وإيرادات شركة "جونسون آند جونسون" توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، بدعم عائدات وحدة الأعمال الصيدلانية.

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