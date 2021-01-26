المغرب، من عبد الكريم إلى سعيدة الأجزاء من 13 إلى 15 - الطاهر المعز

2021/01/26 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز المغرب، على خُطى عبد الكريم وسعيدة الأجزاء من 13 إلى 15الحلقة الأخيرة، من "أنفاس" و"اليسار الجديد" إلى احتجات الريف وجرادة، وغيرها 13 مجلة "انفاس"، منتدى المُثقّفين التّقدّميّين 1966 - 1973 ألقى الحسن الثاني خطابًا، في ذروة حملة القمع التي طالت الشباب المنتفض في 23 آذار/مارس 1965، وأعلن أن "ليس من خطر يتهدد الدولة أكبر مما يُنعتون بالمثقفين.



من الأفضل لكم أن تكونوا أ ......





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