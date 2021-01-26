خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم . - سامى لبيب

2021/01/26 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (85) .



هذا المقال يأتي ضمن سلسلة مقالاتي التي تحث القارئ على المشاركة والتفاعل لتبتعد عن السرد الطويل الممل لترسل الفكرة بإيجاز وبما قل ودل , من خلال صياغة معادلات رياضية مركزة لا تكون تقريرية بل تحث وتطلب التأمل وشحذ بطاريات التأمل والتفكير الحر .أتوقع أن تجد معادلاتي حضوراً وفهماً متوقعاً عند القراء الأعزاء الذين إعتادوا كتاباتي بالرغم أنني أقدمها ......





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