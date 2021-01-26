تونس: الهدف المباشر الآن: تغيير ميزان القوى لصالح الانتفاضة - بشير الحامدي

2021/01/26 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي الشعب الذي يحتج ويتظاهر باليل والنهار ويواجه حرس النظام المسلحين بصدور عارية منذ عشرة أيام في كل جهات البلاد وكل أحيائها وفي شوارع المدن الكبيرة هو تلك الجماهير التي وعت أخيرا أن المنظومة القائمة التي ورثت نظام بن علي لم يعد لها ما تفعل ولابد من إسقاطها.شهر جانفي الذي عملت حكومة هشام المشيشي كل ما في وسعها لتتجاوزه دون احتجاجات ودون انتفاض ها هو يسجل وبالرغم عنها وعن حرسها المسلح وعن أبواق دعا ......





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