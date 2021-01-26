كوجر: الخلافات المالية بين بغداد واربيل أسبابها سياسية

2021/01/26 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

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نفى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان تكون الخلافات بين بغداد واربيل حول الموازنة فنية او ادارية مؤكدا ان انهاء الازمة يتطلب حلول سياسية بين الجانبين.

وقال كوجر إن زيارة وفد اقليم كردستان ستركز على مراجعة عقود الشركات النفطية ورواتب البيشمركة وقروض المصرف العراقي للتجارة، و ستثبت ايضا مدى استعداد الإقليم للالتزام بواجباته والضمانات المقدمة من بغداد واعطاء بدائل في حال عدم الالتزام بتسليم واردات المنافذ الحدودية.

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