معهد التمويل الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 11.2% خلال العام الماضي

2021/01/26 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصد تقرير نشره معهد التمويل الدولي الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي جراء التراجع الحاد في أسعار النفط والإنتاج بعد جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى انكماش بنسبة احدى عشرة فاصلة اثنتين بالمئة.

وذكر التقرير الدولي بأن العراق مر العام الماضي بأسوأ نسبة انكماش منذ عام ألفين وثلاثة بلغت إحدى عشرة فاصلة اثنتين بالمئة، حيث تعرض العراق إلى صدمتين مزدوَجتين تمثلت بانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا ما أدى إلى حدوث شلل تام في اقتصاده الذي يعتمد على النفط كمصدر أساسي.

وقال معهد التمويل الدولي إن الفساد المستشري في العراق وضعف الإطار التنظيمي وبيئة الأعمال السيئة ما تزال تعوق تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

فيما التقرير توقّع نموَ الاقتصادِ العراقي بنسبة واحد فاصلة ستة بالمئة خلال العام الحالي جراء تحسن صادرات النفط وتعافي معدلات الاستثمار العام.

The Iraq economy has been hit hard by the pandemic, unstable political situation, and the decline in oil prices and production.



The latest from @GarbisIradian looks at the economic outlook in Iraq as it faces challenges on multiple fronts.

🔒: https://t.co/Vx9Ri5tEaR pic.twitter.com/1Pvbk8zC2u

— IIF (@IIF) January 25, 2021

