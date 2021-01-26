الحشد الشعبي يعلن اعتقال مروجين للمخدرات في الفلوجة

2021/01/26 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء،

اعتقال عدد من مروجي الحبوب المخدرة في

قضاء الفلوجة في الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "العملية

جاءت بعد المتابعة والتحري التي قامت

بها المفرزة الامنية التابعة

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