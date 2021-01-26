المجلس الحسيني مدرسة روحية تربوية - الجزء الثاني

2021/01/26 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

المعنيون بالشأن الحسيني والمتابعون

والمهتمون يعدون اللطم على الصدور أنه

شعيرة من أبرز الشعائر الحسينية وهذه

الشعيرة تستبطن معاني واسرارا كثيرة

تحتاج لشرح وتوضيح مما يطول بنا ال

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