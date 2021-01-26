2021/01/26 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهم تحالف عراقيون، الثلاثاء، وزارة المالية بعدم امتلاك اي خطط لحل اي ازمة اقتصادية، مبينا انها لا تجيد سوى لغة الاقتراض التي ستدخل البلاد بنفق مظلم

وقال النائب عن التحالف حسن خلاطي لـ/المعلومة/ ان “البرلمان يسعى الى تقليص العجز في الموازنة من خلال تقليل الاعتماد على القروض ويفاجأ بتقديم الحكومة قرض اخر وبدون علمه”.

واضاف ان “وزارة المالية مع كل ازمة وكل موعد انطلاق راتب تفاجئ الشعب والبرلمان بقرض جديد حتى باتت لا تملك اي خيار سوى الاقتراض”.

ودعا خلاطي الى تدارك الامر من قبل مجلس النواب قبل اغراق العراق بالديون للاجيال القادمة باعتماد احد الحلول التي قدمها المختصون الى وزارة المالية بدل طريق الاقتراضات”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: المالية لا تجيد سوى لغة الاقتراض وستدخل البلاد بنفق مظلم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: المالية لا تجيد سوى لغة الاقتراض وستدخل البلاد بنفق مظلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).