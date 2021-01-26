بالصور.. الأزرق الكويتي على ملعب البصرة

2021/01/26 | 19:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صوراً لتدريبات المنتخب الكويتي على ملعب البصرة الدولي استعداداً للقاء منتخب الوطني العراقي غداً الاربعاء في مباراة ودية.

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