سائرون: حكومة الكاظمي لا تمتلك رؤية امنية وتتخبط بقراراتها

2021/01/26 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهم تحالف سائرون، الثلاثاء، الحكومة بعدم امتلاك اي رؤية امنية فضلا عن التخبط بقراراتها مما يدفع بالوضع الامني الى منزلق خطير.

وقال النائب عن سائرون جمال فاخر لـ/المعلومة/ ان “اغلب القرارات الامنية للحكومة الحالية متخبطة وغير واضحة المعالم”.

واضاف ان “الحكومة ليس لديها اي رؤية امنية والتخبط الذي تسير فيه من الممكن ان يؤدي بالوضع الامني الى منزلق خطير”، مشيرا الى ان “البلد خرجت من ازمة التظاهرات وازمة اقتصادية ولا يتحمل ازمة جديدة وعودة التفجيرات مجددا”.

واوضح فاخر ان “القرارات الامنية بتغيير القيادات غير فاعلة وليس حلا للمشكلة او بإضافة سيطرات وانما يجب تفعيل الجهد الاستخباري”.انتهى25و

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