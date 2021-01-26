القوة الجوية يوضح حقيقة التعاقد مع عماد محسن

2021/01/26 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، الاخبار المتداولة بشأن التعاقد مع المهاجم عماد محسن.

وقال المكتب الاعلامي للنادي في بيان صحفي، انه “سيتم الإعلان عن اسم المهاجم الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة”.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، أعلنت أمس أنها ستدعم صفوف الفريق بصفقات شتوية، قبل المشاركة في مباريات الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.

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