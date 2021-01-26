المالية النيابية وهيئة التقاعد يبحثان التخصيصات المالية وشؤون المتقاعدين في الموازنة

2021/01/26 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري التخصيصات المالية وشؤون المتقاعدين ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، “استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري ضمن سلسلة استضافاتها رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري لبحث التخصيصات المالية وشؤون المتقاعدين ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.

واضاف البيان، ان “اللجنة ناقشت مع رئيس الهيئة اعداد المحالين على التقاعد ضمن التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ ، وموضوع مكافأة نهاية الخدمة للمدني والعسكري والمبالغ المطلوبة لها”.

من جانبه بين رئيس الهيئة “اعداد المحالين على التقاعد ضمن القانون الاخير وحجم رواتبهم ومستحقاتهم المالية”، مستعرضاً في الوقت ذاته “ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة وما يمكن أن يضمن في قانون الموازنة لدعم صندوق هيئة التقاعد”.

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