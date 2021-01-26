الموافقة على احالة التعديلات الخاصة بفقرات الموازنة للجنة المالية

2021/01/26 | 19:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء، على احالة التعديلات الخاصة بفقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 والمقترحة من قبل كتلة النهج الوطني الى اللجنة المالية النيابية.

وذكرت الكتلة في بيان مقتضب، انه تمت "موافقة رئاسة مجلس النواب على إحالة التعديلات الى اللجنة المالية لتضمينها في قانون الموازنة العامة".

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