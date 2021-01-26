قوات الحشد الشعبي تلقي القبض على عدد من مروجي الحبوب المخدرة في الفلوجة

2021/01/26 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ القت مفارز الفوج الاول فرقة الامام علي القتالية - اللواء الثاني للحشد الشعبي القبض على عدد من مروجي الحبوب المخدرة في قضاء الفلوجة ضمن قاطع مسؤوليتها في عمليات شرق الانبار.وقال اعلام الفرقة القتالية في بيان صحفي:" ان العملية تمت بعد المتابعة والتحري التي قامت بها المفرزة الامنية التابعة للفوج وجمع المعلومات الاستخبارية .وتم القاء القبض على المتهم المروج والبائع وعلى المتهم الذي كان يروم شراء كمية من هذه الحبوب المخدرة "./ انتهى

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