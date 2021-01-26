قائد شرطة ديالى يكشف ملابسات اغتيال مدير الحملة الانتخابية للنائب الدهلكي

2021/01/26 | 19:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، الخميس، ملابسات حادث اغتيال مدير الحملة الانتخابية للنائب رعد الدهلكي وشقيقه، مبينا ان الحادث جنائي وسببه وجود خلافات عشائرية ودعاوي قائمة قبل وقوع الحادث.وقال الشمري في بيان، انه”فور وقوع حادث الاغتيال اصدر قائد الشرطة امرا بتشكيل فريق عمل امني مختص لكشف الجناة وتم جمع المبرزات […]

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