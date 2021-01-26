الجيش الامريكي يسعى لتوسيع قواعده العسكرية في السعودية

2021/01/26 | 19:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اعلن الجيش الامريكي ، الثلاثاء، انه يدرس امكانية استخدام ميناء على البحر الاحمر ومطارين جويين اضافيين في السعودية وسط تصاعد التوترات مع ايران .

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