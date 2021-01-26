المنتخب الوطني يخوض مرانه الاخير قبل مواجهة الكويت

2021/01/26 | 19:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

خاض المنتخب الوطني بكرة القدم، مرانه الاخير استعداداً لمواجهة نظيره الكويتي ودياً غداً الاربعاء.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “المنتخب الوطني بكرة القدم خاض اليوم وحدته التدريبية الاخيرة استعداداً لمواجهة الكويت ودياً”.

واوضح ان “المنتخب خاض التدريبات بكامل نجومه ولا صحة للانباء التي تحدثت عن ابعاد عدد من اللاعبين”، مبيناً ان “الفريق جاهز لمواجهة الغد”.

وستقام المباراة على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الاربعاء.



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