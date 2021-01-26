صندوق النقد يصدر توقعًا متفائلًا: اقتصاد العالم سينتمو 5.5% في 2021

2021/01/26 | 19:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن التفاؤل بأن اللقاحات الجديدة ستضع حدا للوباء وتسمح باستئناف عجلة النشاط الاقتصادي إضافة إلى برامج تحفيز في اقتصادات كبيرة، قد عزز توقعات النمو هذا العام وصولا إلى 5,5 بالمئة.

وقال الصندوق في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي إن “هذه التطورات تشير إلى نقطة انطلاق أقوى لتوقعات 2021-22 على مستوى العالم”.

ويتوقع الصندوق أن يكون النمو في الولايات المتحدة أعلى بنقطتين مئويتين عن التوقعات السابقة عند 5,5 بالمئة، في أقوى معدل له منذ 1984.



وتوقع الصندوق أن تسجل الصين نموا بنسبة 8,8 بالمئة.

لكن الصندوق ومقره واشنطن حذر من أن المستقبل يشهد “حالة عدم يقين استثنائية”، والمطلوب مزيد من العمل للحؤول دون أضرار دائمة.

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