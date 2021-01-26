الخلية تنشر موجز الفعاليات الأمنية خلال الساعات الماضية

2021/01/26 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، موجز اخبار القوات الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021)، ان "قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك من خلال الفرقة الخامسة قيادة شرطة الاتحادية خرجت بعملية تفتيش وتطهير وادي( ابو شحمة) لملاحقة فلول داعش حيث عثرت على معبر وتم تدميره بالكامل، كما عثرت على 5 أوكار و4 عبوات ناسفة وناظور نهاري وهاون 60 ملم وصفيحة وقنابر هاون 60 ملم و4قاذفات RBG7 و3 صواريخ قاذفة وبندقية نصف اخمس روسي، فضلا عن صاروخين قاذفة ضد الاشخاص ومعدات طبخ وبطارية تفجير ومخزن بندقية فارغ وعدتي تصليح وجعبة قاذفة".

واضاف البيان ان "قوة من قيادة عمليات غرب نينوى نفذت واجباً لتفتيش وتطهير تل الشور الى سلسلة جبال العياضية في قضاء تلعفر حيث تم العثور على عبوات محلية الصنع اسطوانية الشكل و7 قاذفات RBG7 و23 قنبرة هاون عيار 81 ملم تالفة ورمانتي قاذفة ضد الاشخاص تالفة واطلاقات مغناتين عيار 40 ملم عدد 15 تالف وعتاد رشاشة احادية عدد 20".

فيما شرعت قوة من مقر قيـــــادة عـــمليات الجزيـــــــــــــــرة، بحسب البيان، بـ "تنفيذ واجب بحث وتفتيش حافة بحيرة الثرثار حيث تم العثور على كدس عتاد يحتوي على 13 صاروخ نوع كراد و20 قنبرة هاون 120 ملم وقنبرة هاون 60 ملم من مخلفات داعش الارهابي داخل بئر قديم متروك، حيث عملت على تفجير المواد المضبوطة".

واشار البيان الى ان "قوة بالحشد الشعبي باشرت ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى بواجب تفتيش في قرية الزهراء بمحافظة نينوى، حيث تم القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب".

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