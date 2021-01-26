2021/01/26 | 19:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، آفاق التعاون الثنائي، في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وتابعتها 7sky، ان “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح، واستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين”.

واشارت الوكالة الى ان، المكالمة تضمنت “بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية العراقي وولي العهد السعودي 7 SKY TV.

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