تسهيل دخول 140 طن من الاوكسجين عبر منفذ سفوان مع الكويت

2021/01/26 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، تسهيل دخول 140 طن من الاوكسجين السائل الى البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “منفذ سفوان الحدودي أعلن عن تسهيل دخول (7) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين السائل قادماً من دولة الكويت بحمولة إجمالية (140 طن)”.

وأوضحت، أن “الحمولة تأتي لرفد المستشفيات بمتطلبات مكافحة جائحة كورونا والحالات المرضية الأخرى”.



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