السفير التركي قبل مغادرته العراق:

2021/01/26 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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استذكر السفير التركي في بغداد فاتح يلدز ، لحظاته وجولاته في العراق مع انتهاء مهامه الرسمية بسلسلة من التغريدات المصورة

وقال يلدز في أحدها متحدثاً عن كرم العراقيين خلال زيارته مطاعم بغداد أو مروره ببعض المحال لشراء حاجيات" ما لا يمكن أن أنساه-، الصراع الذي نخوضه عندما أريد ان أدفع ثمن الأشياء التي اشربها أو اكلها او اشتريها، وذلك كي ادفع ثمن هذه الاشياء وانتم (العراقيون) تمنعوني من دفع ثمنها، وفي النهاية أكون أنا المغلوب دائما".

واختتم تغريدته بالعبارة العراقية الدارجة عرفاناً منه بهذا الكرم بالقول "ابرولي الذمة" .

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