أسعار الذهب تتراجع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

2021/01/26 | 19:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود الأسهم وبعد بيانات اقتصادية.

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