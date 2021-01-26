تخصيصات المتقاعدين في موازنة 2021 على طاولة نقاش اللجنة المالية

2021/01/26 | 19:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية ، رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري لبحث التخصيصات المالية وشؤون المتقاعدين ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام2021 .

وناقشت اللجنة النيابية مع رئيس الهيئة ، اعداد المحالين على التقاعد ضمن التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2019 ، وموضوع مكافأة نهاية الخدمة للمدنيين والعسكريين والمبالغ المطلوبة لها .

وعرض رئيس الهيئة ، اعداد المحالين على التقاعد ضمن القانون الاخير وحجم رواتبهم ومستحقاتهم المالية ، كما تطرق الى ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة وما يمكن أن يضمن في قانون الموازنة لدعم صندوق هيئة التقاعد./انتهى5

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