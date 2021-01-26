ارتفاع جديد في أسعار الأدوية يصل الى 20% في ديالى

2021/01/26 | 20:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن موجة ارتفاع ثانية لاسعار الادوية في بعقوبة وبقية مدن المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـوكالة /المعلومة/، ان “رفع اسعار صرف الدولار امام الدينار دفعت الى موجة ارتفاع جديدة في اسعار الادوية بنسب تصل الى 20% خلال الاسابيع الماضية”.

واضاف، ان “ارتفاع اسعار الادوية مع وجود نسبة فقر حادة في بعقوبة وبقية مناطق ديالى سيخلق ازمة انسانية في ظل عدم قدرة الكثيرين على استيعاب الزيادة الكبيرة في الاسعار والتي للاسف لايوجد اطار منطقي لرفعها خاصة وان سعر صرف الدولار مستقر نوعا ما”.

ودعا وزارة الصحة الى “التدخل والسعي لبلورة حلول تسهم في تامين الادوية المهمة خاصة المنقذة للحياة والتي تشهد ارتفاع غير طبيعي في الاسعار في الاونة الاخيرة”.

وشهدت ديالى ارتفاعا كبيرا في اسعار الادوية في الصيدليات عقب رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في خطوة زادت من الاعباءة على كاهل الاهالي.



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