الزراعة تعلن عن مشروع لتمليك الأراضي الصحراوية

2021/01/26 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،

اليوم الثلاثاء، عن مشروع لتمليك

الأراضي الصحراوية المزروعة بالنخيل

لتشجيع زراعتها.

وقال الخفاجي، إن "العراق يعدّ من الدول

التي تمتلك أراضي صحراوية من الدرجة

الأولى

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