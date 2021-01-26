الاحتجاجات تعم المناطق اللبنانية رفضا للاقفال العام

2021/01/26 | 20:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ إحتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، ورفضاً لتمديد فترة الإقفال العام في إطار مواجهة إنتشار “كورونا”، تشهدُ معظم المناطق اللبنانية احتجاجات شعبية.ففي الشمال قام عددٌ من المُحتجّين بإزالة اللوحة الخاصة بالسراي الحكومي، ورمي الحجارة على مبنى السراي مع إستعمال “عامود” لكسر باب المبنى، كما استقدموا حاويات النفايات وأضرموا النار فيها أمام مدخله وسط انتشار […]

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