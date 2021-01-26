2021/01/26 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد ، استمرار الحراك السياسي والشعبي لاعلان تأسيس اقليم البصـرة.وقال عواد في مؤتمر صحفي ، " لم نسمع اي تفاوض مع البصرة حول حصتها من البترودولار والصلاحيات وتلبية مطالب متظاهريها ، رغم ان موازنة العراق 90% منها وحتى مقاعد مبنى مجلس النواب هي من اموال البصرة".واضاف " اننا متجهون لاعلان اقليم البصرة ، واتمنى من الخيرين دعمنا ومساعدتنا وسنذكر من يقف معنا بخير ومن يقف ضدنا "، مبينا ان " تأسيس اقليم البصرة هو امر حتمي ، وكلما زادت الحكومة المركزية في ظلمها للبصرة كلما ازددنا استعدادا لذلك ".واوضح ان " مانمتلكه في البصرة من امكانات تفوق دولا اخرى وليس اقليما ، نحن لانعني مؤانى ومنافذ حدودية فقط بل لدينا اكثر من 10 الوية حزبية من اهالي البصرة بالاضافة الى القوات الامنية والبحرية ، والتي سنطالب بعودتها الى البصرة لتسلم الملف الامني وتحويلها الى حرس للحدود على غرار بيشمركة الاقليم "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة : متجهـون لاعلان الاقليـم ولدينـا الامكانات المتوفرة لمايفوق ذلك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة : متجهـون لاعلان الاقليـم ولدينـا الامكانات المتوفرة لمايفوق ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).