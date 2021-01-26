كورونا.. بريطانيا تتخطى 100 ألف وفاة كأعلى حصيلة عالمية نسبة لعدد سكانها

2021/01/26 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطت بريطانيا حاجز المئة ألف وفاة جراء فيروس كورونا، مسجلة أعلى حصيلة عالمية بالوباء، نسبة لعدد سكانها، وفقا لما نشرته وزارة الصحة البريطانية.

وفي هذا الإطار، أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مواصلة جهود تطعيم المواطنين باللقاحات بصورة سريعة لمواجهة الفيروس، معلنا عن تطعيم أكثر من ستة ملايين ونصف المليون شخص حتى الان.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني افتتاح اثنين وثلاثين مركزا للتطعيم ضد كورونا خلال الأسبوع الأخير، موضحا أن افتتاح هذه المراكز تعد خطوة في مواجهة تفشي الفيروس في المملكة المتحدة.

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