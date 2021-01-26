صحيفة كيهان: يجب تشكيل حكومة عراقية مقاومة على غرار الثورة الايرانية

2021/01/26 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت تقارير صحفية ايرانية الى تشكيل حكومة عراقية مقاومة على غرار الثورة الاسلامية الايرانية عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين لمواجهة ما وصفتها بالإرهاب وضعف الحكومة.

وذكر تقرير لصحيفة كيهان الايرانية ان الوضع في العراق يشبه الى حد كبير ما مر على ايران عام الف وتسعمئة وثمانية وسبعين قبل ان يستبدل الايرانيون حكومة متقاعسة بحكومة ثورية.

وتوقعّت الصحيفة ان تتصرف الفصائل مع الحكومة والوجود الامريكي كما تصرف الايرانيون آنذاك، وقالت ان الشعب العراقي لم يعد يطيق سلبية الاجواء السياسية.

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